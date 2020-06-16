TBMM Başkanvekili Gök Başkanvekilliğine aday olmayacağını açıkladı

TBMM Başkanvekili Levent Gök, “Türkiye’de kadına yönelik şiddetin arttığı, kadınların her yönüyle baskıyla karşılaştığı dönemde bizim birinci görevimiz kadınları güçlü kılmak, onları hayatın bir alanında güçlü pozisyonlarda değerlendirmek olmalıdır. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir kadın milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevini layıkıyla yapacağına inanıyorum ve bunun toplum için çok önemli olduğuna inanıyorum” dedi.

TBMM Başkanvekili Gök, CHP Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı. Gök, bir gazetecinin Meclis Başkanvekilliğine tekrardan aday olup olmayacağına dair soruya, “Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk’ün partisi olarak özellikle kadınlara seçme, seçilme hakkını veren bir liderin partisi olarak, kadının temsiliyetini en güçlü pozisyonda tutmak zorundadır. Grup organlarında Grup Başkanvekilliği konusunda kadın milletvekillerimizin görev alma durumu söz konusu olmayınca bu konu üzerimizde görev olarak duruyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kadın milletvekillerinin temsilinin sağlanmasını her yönüyle düşünmek ve gerçekleştirmek zorundayız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin kadrolarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevinde bir kadın milletvekilini düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’de kadına yönelik şiddetin arttığı, kadınların her yönüyle baskıyla karşılaştığı dönemde bizim birinci görevimiz kadınları güçlü kılmak, onları hayatın bir alanında güçlü pozisyonlarda değerlendirmek olmalıdır. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir kadın milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevini layıkıyla yapacağına inanıyorum ve bunun toplum için çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu anlayışla kadın milletvekillerine ve yeni yüzlere fırsat tanımak amacıyla yapılacak pati için seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği’ne aday olmayacağımı ifade ediyorum. Parti için seçimimiz tamamlandığında etik gereği seçilen arkadaşımı makama oturttuktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevimden ayrılacağım” diye konuştu.