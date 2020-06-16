Bakan Kasapoğlu’ndan Muslera’ya ‘geçmiş olsun’ telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hafta sonu geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat geçiren Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera’yı telefonla arayarak ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.
Bakan Kasapoğlu, Galatasaray’ın Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta tibia ile fibula kemiklerinde kırık oluşan ve bugün ameliyat edilen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile telefonda görüştü.
Hastanede tedavi gören kaleci Muslera’dan sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, yaşanan sakatlıktan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, başarılı file bekçisinin en kısa zamanda iyileşmesi temennisinde bulundu.
Bakan Kasapoğlu ayrıca Fernando Muslera’nın 34’üncü doğum günü de kutladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.