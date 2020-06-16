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16 Haz 2020 - 22:34- Yaşam G: 16 Haz 2020 - 23:20

Esra Erol'da bugün neler oluyor? - Esra Erol'da 17 Haziran tek parça izle

Esra Erol’da canlı yayını 17 Haziran 2020 çarşamba günü 16.20’de ekrana gelmeye hazırlanıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yeni canlı yayınlarıyla dikkat çeken programın son bölümünde yaşanan en trajik olaylar izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarmıştır.
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Esra Erol 17 Haziran 2020 Canlı Yayın İzle! CANLI İZLE

Esra Erol'da 17 Haziran tek parça izle >> Youtube Kanalı

Esra Erol’da 17 Haziran Çarşamba Canlı Yayını

Esra Erol’da canlı yayını 17 Haziran 2020 çarşamba günü 16.20’de ekrana gelmeye hazırlanıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yeni canlı yayınlarıyla dikkat çeken programın son bölümünde yaşanan en trajik olaylar izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarmıştır.

Türkiye’nin gerçeklerine ışık tutan ve en trajik aile olaylarını ekrana taşıyan Esra Erol’da, kayıpların bulunmasında da başarılı araştırmaları ile gündem yaratmayı başardı. Esra Erol’da canlı yayınlarını hafta içi her gün ATV ekranlarından takip ederek son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Esra Erol’da Son Bölümüne Yaşananlar

Hüseyin Öztürk ile evlenmek isteyen Ezgi Dikilitaş, ailesiyle barışacak mı? Sibel Çetin'in 5 aylık bebeğinin babası kim? Emrah Çetin'in iddiaları doğru mu? Döndü Özdemir evine dönecek mi?

Annem Nejla Kemal, 3 yaşındaki kızım Melek Özdoğan'ı kaçırdı diyen Özgür Hanım evladına kavuşabilecek mi?

16 Haz 2020 - 22:34 - Yaşam

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