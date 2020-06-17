Trabzon’dan Kapadokya bölgesine tatile gelen Volkan Yılmaz isimli Trabzonspor taraftarı Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek finale kalan Trabzonspor’un galibiyetini Nevşehir’de horon teperek kutladı. O anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Trabzonspor taraftarı Volkan Yılmaz’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
17 Haz 2020 - 00:45- Spor
Trabzonspor’un galibiyetini tek kişilik horon teperek kutladı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup ederek finali çıkan Trabzonspor’un galibiyetini Kapadokya’ya tatile gelen Trabzonspor taraftarı tek kişilik horon çekerek kutladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.