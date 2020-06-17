Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve ameliyat edilen Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera’ya ziyaretler sürüyor. Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Burak Yılmaz da Galatasaray’dan eski takım arkadaşı Muslera’yı hastanede ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyaretin fotoğrafını paylaşan Yılmaz, ’Kardeşim’ notunu ekledi.
17 Haz 2020 - 00:55- Spor
Burak Yılmaz’dan Muslera’ya ziyaret
Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Rizespor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen eski takım arkadaşı Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’yı hastanede ziyaret etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.