”Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bir kez bakın”

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bi kez bakın, çıkarım yapın:) Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil" ifadelerini kullandı.

(İHA)