Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bi kez bakın, çıkarım yapın:) Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil" ifadelerini kullandı.
17 Haz 2020 - 01:40- Sağlık
”Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bir kez bakın”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan gelen eleştiriler sonrası Twitter kapak resmindeki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını değiştirdi. Koca, “Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bir kez bakın" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.