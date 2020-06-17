AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından ‘Pençe-Kartal’ operasyonu hakkında açıklama yaptı. Çelik, “Türkiye uluslararası hukuka dayanan haklarını kullanarak teröre karşı etkili mücadelesini sürdürmektedir. Sınırlarımıza, vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize saldıran teröristlerle mücadele etmek en doğal hakkımız ve görevimizdir. Ülkemizin ve insanlığın düşmanı olan terör örgütleri ülkemize saldırırken başka ülkelerin topraklarını kullanmaktadır. Bu terör örgütlerini bulundukları yerde imha etmek meşru hakkımızdır. Türkiye’nin terörle mücadelesi en temel hukuk ilkelerinden güç almaktadır. Bu terör örgütlerinin o topraklarda bulunması gayrı meşrudur. Bunu eleştirmeyenlerin, Türkiye’nin meşru terörle mücadelesi hakkında olumsuz açıklama yapmaları, teröre destek vermek anlamına gelir” ifadelerini kullandı.
17 Haz 2020 - 02:17- Asayiş
“Türkiye teröre karşı etkili mücadelesini sürdürmektedir”
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ‘Pençe-Kartal’ operasyonu hakkında açıklama yaptı. Çelik, “Türkiye uluslararası hukuka dayanan haklarını kullanarak teröre karşı etkili mücadelesini sürdürmektedir” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.