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17 Haz 2020 - 02:41- Asayiş

MSB’den ‘Pençe-Kaplan’ operasyonu hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı ‘Pençe-Kaplan’ Operasyonu hakkında açıklama yaptı.
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Açıklamada, “PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir “ifadelerine yer verildi.

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

17 Haz 2020 - 02:41 İHA Ankara- Asayiş

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