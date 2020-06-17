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17 Haz 2020 - 10:20- Ekonomi G: 17 Haz 2020 - 11:23

Borsa güne yükselişle başladı - 17 Haziran 2020

Borsa, güne yüzde 0,35’lik yükselişle başladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,35’lik yükselişle başladı. Endeks, 388,26 puanlık artışla 111 bin 327 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi de yüzde 0,56 değer kazandı.

17 Haz 2020 - 10:20 İHA İstanbul- Ekonomi

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