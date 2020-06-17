Haberler Ankara Haberler Ankara
17 Haz 2020 - 10:41- Belediyeler G: 17 Haz 2020 - 10:44

Sincan Belediyesi'nden gelecek nesillere yatırım

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen tekvando kursu yeniden başladı. Tekvandoya gönül veren çocuklar tedbiri elden bırakmadı, maskeleri takıp sosyal mesafe kuralına uyarak spor yaptı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen tekvando kursu yeniden başladı. Tekvandoya gönül veren çocuklar tedbiri elden bırakmadı, maskeleri takıp sosyal mesafe kuralına uyarak spor yaptı.

Sincan Belediyesi gençlere ve çocuklara yönelik önemli projeleri hayata geçirerek onları geleceğe hazırlıyor. Dijital ortama taşıdığı etkinliklerle salgın sürecinde çocukların evde çeşitli aktivitelerle verimli zaman geçirmesini sağlayan Sincan Belediyesi, normalleşme süreci ile birlikte ara verdiği spor kurslarına yeniden başladı.

Sincan Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen tekvando kursunda öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor. Tekvandoya gönül veren 100 öğrenci 2 grup halinde derslere başladı. İlkokul öğrencileri sabah grubunda, ortaokul çağındaki çocuklar ise öğleden sonra çalışmalara katılıyor. Öğrenciler deneyimli antrenörlerden eğitim alarak tekvandonun inceliklerini öğreniyor.

Maske Takıp Sosyal Mesafe Kuralına Uydular

Öğrenciler koronavirüs tedbirlerine uydu. Ateşleri ölçüldü. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak spor salonunda yerlerini alan öğrenciler, telafi eğitimlerine katıldı. Maske takan öğrenciler günler sonra ilk derse katılmanın heyecanını yaşadı.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya Belediyesi'nden sınavlar için korona hazırlığı mask
Çankaya Belediyesi'nden sınavlar için korona hazırlığı
Ankara'da Su baskını çilesine son! ASKİ o ilçenin altyapı sorununu çözdü! mask
Ankara'da Su baskını çilesine son! ASKİ o ilçenin altyapı sorununu çözdü!
Meslek edindirme kursları yeniden hizmete açıldı mask
Meslek edindirme kursları yeniden hizmete açıldı
Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara sürpriz mask
Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara sürpriz
Karantina süreci yeşil alanlara ilgiyi artırdı... Yeni yeşil alanlar geliyor mask
Karantina süreci yeşil alanlara ilgiyi artırdı... Yeni yeşil alanlar geliyor
Başkan Altınok: ''Maske, mesafe ve hijyen kurallarını uyguluyoruz'' - Video Haber mask
Başkan Altınok: ''Maske, mesafe ve hijyen kurallarını uyguluyoruz'' - Video Haber
Sincan hayvanat bahçesi kapılarını açtı... Ziyaretçilerini bekliyor mask
Sincan hayvanat bahçesi kapılarını açtı... Ziyaretçilerini bekliyor
Yozgat Valisi görevine atanan Kaymakam Polat’a veda yemeği mask
Yozgat Valisi görevine atanan Kaymakam Polat’a veda yemeği
Evi yanan vatandaşa Keçiören Belediyesi'nden yardım eli mask
Evi yanan vatandaşa Keçiören Belediyesi'nden yardım eli
Vitamin Büfeleri’nden dondurma sürprizi mask
Vitamin Büfeleri’nden dondurma sürprizi

17 Haz 2020 - 10:41 Ankara/ Sincan- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara sürpriz mask
Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşlara sürpriz
Karantina süreci yeşil alanlara ilgiyi artırdı... Yeni yeşil alanlar geliyor mask
Karantina süreci yeşil alanlara ilgiyi artırdı... Yeni yeşil alanlar geliyor
Yozgat Valisi görevine atanan Kaymakam Polat’a veda yemeği mask
Yozgat Valisi görevine atanan Kaymakam Polat’a veda yemeği
Evi yanan vatandaşa Keçiören Belediyesi'nden yardım eli mask
Evi yanan vatandaşa Keçiören Belediyesi'nden yardım eli
Düğün salonları 1 Temmuz'a hazır mask
Düğün salonları 1 Temmuz'a hazır
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP grupları faaliyet raporunu onayladı mask
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP grupları faaliyet raporunu onayladı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar mask
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar
Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem mask
Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı mask
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Bu şehirlere giriş çıkışlar sınırlandırıldı! 15 gün yasak... mask
Bu şehirlere giriş çıkışlar sınırlandırıldı! 15 gün yasak...
Virüse karşı koruyan kumaş üretildi mask
Virüse karşı koruyan kumaş üretildi
Ankara ve Tüm Yurtta hava durumu! 14 Haziran Hava Durumu Nasıl Olacak! mask
Ankara ve Tüm Yurtta hava durumu! 14 Haziran Hava Durumu Nasıl Olacak!

GALERİ

Cinayet gibi kaza - Video Haber mask
Cinayet gibi kaza - Video Haber
Ankara'da Feci Kaza! Park halindeki tıra otomobil çarptı: 1 ölü mask
Ankara'da Feci Kaza! Park halindeki tıra otomobil çarptı: 1 ölü
10 yıl önce bugün neler oldu? - 17 Haziran 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu? - 17 Haziran 2020
Vakalar artıyor, normalleşme durdu! - Video Haber mask
Vakalar artıyor, normalleşme durdu! - Video Haber
Başkan Altınok: ''Maske, mesafe ve hijyen kurallarını uyguluyoruz'' - Video Haber mask
Başkan Altınok: ''Maske, mesafe ve hijyen kurallarını uyguluyoruz'' - Video Haber
Babasını önce darp etti, sonra bıçakladı! - Video Haber mask
Babasını önce darp etti, sonra bıçakladı! - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL