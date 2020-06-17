Sincan Belediyesi'nden gelecek nesillere yatırım

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen tekvando kursu yeniden başladı. Tekvandoya gönül veren çocuklar tedbiri elden bırakmadı, maskeleri takıp sosyal mesafe kuralına uyarak spor yaptı.
Sincan Belediyesi gençlere ve çocuklara yönelik önemli projeleri hayata geçirerek onları geleceğe hazırlıyor. Dijital ortama taşıdığı etkinliklerle salgın sürecinde çocukların evde çeşitli aktivitelerle verimli zaman geçirmesini sağlayan Sincan Belediyesi, normalleşme süreci ile birlikte ara verdiği spor kurslarına yeniden başladı.
Sincan Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen tekvando kursunda öğrenciler eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor. Tekvandoya gönül veren 100 öğrenci 2 grup halinde derslere başladı. İlkokul öğrencileri sabah grubunda, ortaokul çağındaki çocuklar ise öğleden sonra çalışmalara katılıyor. Öğrenciler deneyimli antrenörlerden eğitim alarak tekvandonun inceliklerini öğreniyor.
Maske Takıp Sosyal Mesafe Kuralına Uydular
Öğrenciler koronavirüs tedbirlerine uydu. Ateşleri ölçüldü. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak spor salonunda yerlerini alan öğrenciler, telafi eğitimlerine katıldı. Maske takan öğrenciler günler sonra ilk derse katılmanın heyecanını yaşadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.