İçişleri Bakanı Soylu bekçilere ilişkin de açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında, "Çarşı ve mahalle bekçiliği bu ülkede 100 yıldan fazla zamandır, 1914’ten beri devam eden bir uygulamadır. Hepimiz çocukluğumuzdan beri biliriz ve tanırız filmlere, romanlara, edebiyat eserleri ve hatıralarımıza konulmuş, bizim hayatımızın bir parçası olan kolluk birimidir. Bekçi kimdir ve ne iş yapar diye sorsak üç aşağı beş yukarı size herkes aynı şeyleri söyler. Polis değildir, yardımcı birimdir, geceleri görev yapar, sokakları bekler, düdüğü vardır, tabancası vardır. Şüpheli gördüğü biri oldu mu durdurur, kim olduğunu sorar, kanunları vardır ve yönetmelikleri vardır, kılık kıyafetleri, 1966 yılından itibaren bekçi kimlik sorar" ifadelerini kullandı.
17 Haz 2020 - 11:03- Siyaset Güncelleme: 17 Haz 2020 - 11:27
Bakan Soylu Türkiye’deki son terörist sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye içerisindeki son terörist rakamını söyleyeceğim 438, İnşallah çok yakın bir zamanda 400’ün altına 300’ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.