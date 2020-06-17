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17 Haz 2020 - 11:17- Belediyeler G: 17 Haz 2020 - 12:02

Ankara'da Su baskını çilesine son! ASKİ o ilçenin altyapı sorununu çözdü!

Başkent Ankara genelinde başlattığı altyapı hamlelerini hızla sürdüren Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yıllar içinde biriken sorunları tek tek çözüyor.

Elif Duman
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Başkent Ankara genelinde başlattığı altyapı hamlelerini hızla sürdüren Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ( ASKİ) Genel Müdürlüğü, yıllar içinde biriken sorunları tek tek çözüyor. ASKİ, son olarak Yenimahalle İlçesi Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan Bağdat Caddesi’nde yağışlı günlerde yaşanan su baskını çilesine son verdi.

Bağdat Caddesi’ne paralel bin 100 metre atık su (kanalizasyon), 350 metre de yağmur suyu hattı döşeyen ASKİ ekipleri, kangren haline dönüşen altyapı sorununu kökten çözdü.

OSTİM OSB’den gelen hatları da Bağdat Caddesi’ne bağlayan ekipler, bölgedeki Kültür Birlik, Yıldız Sanayi, Güven Başarı ve Atisan Sanayi Siteleri sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.

IZGARALAR AYRIŞTIRILDI

Salgın hastalık nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarında mesai yapan ASKİ ekipleri, diğer günlerde ise trafiğin yoğun aktığı caddede ise geceleri çalışabildi. Ekipler, Bağdat Caddesi’ne paralel bin 100 metre uzunluğunda atık su hattı imalatı yaparak, deşarjı Macun atık su hattı kolektörüne bağladı.

4 noktada boy ızgaralarını ayrıştıran ekipler, bu sayede hidrolik olarak yüzey sularının yağmur suyu hattına aktarılmasını sağladı. Caddede mevcut ızgaralar da temizlendi. Bölgedeki sitelerin atık su ve yağmur suyu hatlarının ayrıştırılması, Bağdat Caddesi’ne bağlanan 1587, 1588 ve 1590. Cadde sakinlerini de rahatlattı.

“MANSUR BAŞKAN SESİMİZİ DUYDU”

Bağdat Caddesi üzerindeki köprü yapıldığından bu yana her yağmurda “Evimizi su basacak” tedirginliği yaşadıklarını ifade eden bölge sakinleri, sıkıntılarını paylaştı. Kültür Birlik Sitesi’nin eski yöneticisi Hakkı Kapusuz, “Her baskından sonra su çekildikten sonra ortaya çıkan tortu ve pis kokuyu anlatamam bile. Defalarca sorunun çözümü için belediyeye müracaat ettik. Ne zaman ki Mansur Yavaş göreve geldi çok kısa süre içinde bizim sesimizi duydu. Sadece bizim değil torunlarımızın bile duasını kazandı” dedi. Su baskını ile Yıldız Sanayi Sitesi’nde parçalanan arabaların bile 1587. Caddeye sürüklendiğini anlatan Kapusuz, “Burası bildiğiniz göl halini alıyordu. Nihayet yağmurda rahat bir uyku uyuyacağız. Şu zamana kadar evimi ben yokken su basar korkusuyla yazın hiç tatil yapamadım. İlk defa sizlerin sayesinde bu sene huzurlu bir şekilde tatilime gideceğim” diye konuştu.

Gazi Atalay Ürker ise geçmişte yağmur suyu ve kanalizasyonun karışması ile OSTİM’den gelen her türlü kir, yağ ve pasın evlerine dolduğunu, bölgenin sinekten geçilmediğini belirtti. Gerçekleştirilen çalışma sonunda bu sorunları artık yaşamayacakları için sevincinden ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bir şiir ile duygularını aktardığını söyleyen Ürker, “Yetkililer, bugün bu işi tamamen bitirdiklerini beyan ettiklerinde mahalleli olarak çok sevindik. Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.
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17 Haz 2020 - 11:17 Ankara- Belediyeler

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