Haberler Ankara Haberler Ankara
17 Haz 2020 - 11:35- Kültür - Sanat

Türkiye’nin güvenli tatil hizmeti dünyaya tanıtılacak

Avrupa’da güvenli turizm belgelendirme sistemini hayata geçiren ilk ülke olan Türkiye, korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde sunacağı turizm hizmetini “Yeniden Keşfet” tanıtım etkinliğiyle dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor.
mask

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Türkiye’ye en çok turist tedariği sağlayan ülkeler ile gerçekleştirdiği diplomasi trafiğinin ardından ikinci aşamayı başlatan Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu 60 ülkenin büyükelçilerini ve uluslararası basınını Antalya’da ağırlayacak. Turizm sektör temsilcileri, Bakan Ersoy’un öncülüğünde hem büyükelçilerle hem de Türkiye’de yerleşik uluslararası basın temsilcileriyle bir araya gelecek. Türkiye’nin tanıtımında kullanılan “Yeniden Keşfet” sloganıyla düzenlenecek buluşma, 19-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

GÜVENLİ TATİL HİZMETİNİ YERİNDE DENEYİMLEYECEKLER

Türkiye’de “Güvenli Turizm Belgesi” alan tesislerin kullandıkları sistemlerin tanıtılacağı program ile uluslararası konuklara güvenli tatil hizmetini yerinde deneyimleme imkânı sunulacak. Konuklar iki gün sürecek tanıtım programı kapsamında uçaklarda ve havalimanlarında alınan tedbirlerden olası sağlık sorunları karşısında sunulacak hizmetlere kadar tüm ayrıntıları yerinde gözlemleyecek. Türkiye’nin tanıtım görseleriyle havalimanlarından başlayacak “Güvenli Turizm” tanıtımında büyükelçiler ile uluslararası basın temsilcileri Türkiye’nin tatilcilere sunacağı hizmeti kalacakları otellerde tecrübe edecekler. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un karşılayacağı konuklar, Türkiye’de alınan tedbirleri her aşamasıyla görüntüleyebilme imkânı bulacak. Perge Antik Kenti’nin de ziyaret edileceği buluşma, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce Aspendos Antik Tiyatrosu’nda verilecek özel konserle son bulacak.

(İHA)

17 Haz 2020 - 11:35 İHA Ankara- Kültür - Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Özel tiyatrolara yeni teşvikler mask
Özel tiyatrolara yeni teşvikler
Özel tiyatrolara destek mask
Özel tiyatrolara destek
1 Temmuz'da Düğün Salonları Açılıyor! Talepler Yoğunlaştı mask
1 Temmuz'da Düğün Salonları Açılıyor! Talepler Yoğunlaştı
“Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi”nin 101. sayısı yayımlandı mask
“Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi”nin 101. sayısı yayımlandı
Devlet Bahçeli: " Eşit, gizli, genel oy ilkesi demokrasinin can damarıdır" mask
Devlet Bahçeli: " Eşit, gizli, genel oy ilkesi demokrasinin can damarıdır"
Şehit Özel Harekatçı Ahmet Alp Taşdemir’in Adı Afrika’da yaşayacak... mask
Şehit Özel Harekatçı Ahmet Alp Taşdemir’in Adı Afrika’da yaşayacak...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar mask
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar
Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem mask
Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı mask
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Bu şehirlere giriş çıkışlar sınırlandırıldı! 15 gün yasak... mask
Bu şehirlere giriş çıkışlar sınırlandırıldı! 15 gün yasak...
Virüse karşı koruyan kumaş üretildi mask
Virüse karşı koruyan kumaş üretildi
Ankara ve Tüm Yurtta hava durumu! 14 Haziran Hava Durumu Nasıl Olacak! mask
Ankara ve Tüm Yurtta hava durumu! 14 Haziran Hava Durumu Nasıl Olacak!

GALERİ

Ankara'da Feci Kaza! Park halindeki tıra otomobil çarptı: 1 ölü mask
Ankara'da Feci Kaza! Park halindeki tıra otomobil çarptı: 1 ölü
10 yıl önce bugün neler oldu? - 17 Haziran 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu? - 17 Haziran 2020
Vakalar artıyor, normalleşme durdu! - Video Haber mask
Vakalar artıyor, normalleşme durdu! - Video Haber
Başkan Altınok: ''Maske, mesafe ve hijyen kurallarını uyguluyoruz'' - Video Haber mask
Başkan Altınok: ''Maske, mesafe ve hijyen kurallarını uyguluyoruz'' - Video Haber
Babasını önce darp etti, sonra bıçakladı! - Video Haber mask
Babasını önce darp etti, sonra bıçakladı! - Video Haber
Türkiye'de Günün özeti Haberleri - 16 Haziran 2020 mask
Türkiye'de Günün özeti Haberleri - 16 Haziran 2020
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL