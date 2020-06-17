Ankara’da 18 katlı binaya tahliye kararı! Binada çatlaklar ve çökme riski bulundu

Olay, gece geç saatlerde Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Çiğdemtepe Mahallesi 1081. Cadde’de bulunan Manzara Evleri’nde meydana geldi. Binanın giriş katındaki dairesinin duvarlarındaki çatlakları fark eden ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.
18 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Binada inceleme yapan ekipler, çökme riskine karşı tahliye kararı verdi. Bina sakinlerinin tek tek kapıları çalınarak uyarılmasının ardından tahliye edilen apartmandaki 5 daireden 35 kişi sığınma talebinde bulundu.
Tahliye edilen bina sakinlerinden bir kısmı çevredeki yakınlarının evlerine giderken 5 dairede oturan toplam 35 kişi de sığınma taleplerinin ardından geceyi geçirmek için ekiplerin yönlendirdiği otellere gitti.
Öte yandan bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi alan polis ekipleri, binaya girişleri de yasakladı. Olaya ilişkin son durum, ekiplerin yapacağı incelemenin ardından netlik kazanacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.