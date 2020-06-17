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17 Haz 2020 - 13:15- Ekonomi G: 17 Haz 2020 - 14:04

Serbest piyasada altın fiyatları - 17 Haziran 2020

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 379,20 lira oldu.
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İstanbul Kapalıçarşı’da 379 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 379,20 liradan, 2 bin 499 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 520 liradan, 346 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350 liradan, 2 bin 442 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 462 liradan, bin 221 liradan alınan Yarım Ziynet bin 231 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 615 liradan satılıyor.

17 Haz 2020 - 13:15 İHA İstanbul- Ekonomi

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