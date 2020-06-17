İstanbul Kapalıçarşı’da 379 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 379,20 liradan, 2 bin 499 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 520 liradan, 346 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350 liradan, 2 bin 442 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 462 liradan, bin 221 liradan alınan Yarım Ziynet bin 231 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 615 liradan satılıyor.
17 Haz 2020 - 13:15- Ekonomi Güncelleme: 17 Haz 2020 - 14:04
Serbest piyasada altın fiyatları - 17 Haziran 2020
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 379,20 lira oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.