Ankara Çankaya’da kurban satış yeri başvuruları başladı! 3 Temmuzda Kura Çekilecek...

Çankayada Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Çankaya Belediyesinin Mühyede bulunan kurban satış yeri tahsisi ile ilgili başvurular 18 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

Kurban satış alanı için başvurularını yapacak vatandaşlara eşit hizmet vermek amacıyla yer tahsisleri 3 Temmuzda yapılacak kura ile belirlenecek. Yedeklerin de belirleneceği kura sonucunda hak kazananların boş bıraktığı yerlere yerleşim 7 Temmuzda yapılacak. Başvurularda 3.500 TL çadır tahsis bedelinin 500 TLsi talep edilecek.

Çankaya Belediyesi kurada yer tahsisi yapılan vatandaşların toplam ödeme tutarından bu bedeli düşecek. Kurada yer tahsisi çıkmayanların yatırdıkları 500 TL ise iade edilecek. Başvurular dilekçe ile Çankaya Belediyesinin Şehit Gönenç Caddesi Maltepe yerleşkesinde bulunan Zabıta Müdürlüğüne yapılacak. 3 Temmuzda yapılacak kura çekimi de yine aynı yerde yapılacak.

SATIŞ YERİNDE KORONA VİRÜS ÖNLEMİ ALINACAK

31 Temmuzda başlayacak Kurban Bayramının hazırlıklarına kurban satış yerlerini belirlemek üzere başlayan Çankaya Belediyesine başvurular 2 Temmuzda son bulacak. 3 Temmuz saat 14.00de yapılacak kura çekimi ile satış yerleri belirlenecek. Çadır yerlerinin kurulumu ise 10 Temmuzda yapılacak.

Belediye bu yıl kurban satış alanında yeni tip korona virüse karşı önlemler alarak satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların ihtiyaçları ve sağlığı doğrultusunda düzenleyecek. Zabıta Veteriner Sosyal Yardım Temizlik Fen İşleri Çevre Koruma ve Kontrol Destek Hizmetler Mali Hizmetler Kültür ve Sosyal İşler Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri koordinasyonu kurarak ekiplerle hizmet verecek Belediye vatandaşların sorunsuz bir Kurban Bayramı geçirmelerini sağlayacak.