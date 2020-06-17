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17 Haz 2020 - 15:57- Asayiş G: 17 Haz 2020 - 16:03

Mehmetçik teröristlerin inlerini bir bir imha ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde operasyonlara devam eden Mehmetçiğin PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) etkisiz hale getirmeye, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ettiğini bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta Haftanin bölgesine düzenlenen Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarına devam eden Mehmetçiğin PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirerek, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Haftanin bölgesinde operasyonlara devam eden kahraman komandolarımız, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye; silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ediyor" denildi.
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17 Haz 2020 - 15:57 İHA Ankara- Asayiş

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