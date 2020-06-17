Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ta Haftanin bölgesine düzenlenen Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan operasyonlarına devam eden Mehmetçiğin PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirerek, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Haftanin bölgesinde operasyonlara devam eden kahraman komandolarımız, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye; silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ediyor" denildi.
17 Haz 2020 - 15:57- Asayiş Güncelleme: 17 Haz 2020 - 16:03
Mehmetçik teröristlerin inlerini bir bir imha ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin bölgesinde operasyonlara devam eden Mehmetçiğin PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) etkisiz hale getirmeye, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etmeye devam ettiğini bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.