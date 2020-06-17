Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti

TFF Başkanı Nihat Özdemir, bugün bir karar alarak Fenerbahçe Kulübü üyeliğinden istifa etti. Nihat Özdemir, katıldığı bir canlı yayında, 2010-2011 sezonuyla ilgili yaptığı açıklamaların ardından Fenerbahçe Yönetimi’nin büyük tepkisini çekmiş, ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti.

Uzun yıllar sarı-lacivertli kulüpte yönetici olarak önemli görevler yapan Özdemir’e disipline sevk edildiği yazılı mektubun ulaşmasının ardından, TFF Başkanı’nın kulüp üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

(Ozan Buğra Koşar /İHA)