NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlığındaki toplantıya, üye ülke savunma bakanları kendi ülkelerinden video konferans yöntemiyle katılıyor. Yarın da devam edecek toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığı karargahından iştirak ediyor.
17 Haz 2020 - 17:03- Siyaset
Video konferansla gerçekleşen NATO Savunma Bakanları toplantısı başladı
Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.