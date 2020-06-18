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18 Haz 2020 - 09:10- Ekonomi G: 18 Haz 2020 - 09:14

O harcamalarda taksit sayısı 18 aya yükseldi

Ticaret Bakanlığı, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamaya ilişkin yurt içindeki harcamalarda taksit sayısı 18 aya yükseltti.
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Ticaret Bakanlığı, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamaya ilişkin yurt içindeki harcamalarda taksit sayısı 18 aya yükseltti.

18 Haz 2020 - 09:10 İHA Ankara- Ekonomi

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