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18 Haz 2020 - 10:16- Spor G: 18 Haz 2020 - 10:26

Bakan Kasapoğlu’ndan Muslera’ya ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kadapoğlu, ayağı kırılan ve ameliyat edilen Fernando Muslera’yı ziyaret etti.
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve salı günü ameliyat edilen Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’yı hastanede ziyaret etti. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kasapoğlu, "En kısa zamanda, sahalara daha sağlıklı bir şekilde döneceğinden hiç şüphemiz yok. Geçmiş olsun Muslera" ifadelerini kullandı.
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18 Haz 2020 - 10:16 İHA İstanbul- Spor

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