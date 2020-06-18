Haberler Ankara Haberler Ankara
18 Haz 2020 - 10:33- Belediyeler G: 18 Haz 2020 - 10:35

Belediye ekiplerinden LGS mesaisi! Yenimahalle'de 97 okul sınav için hazır

Yenimahalle Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü 2 oturum halinde yapılacak olan ve Türkiye genelinde yaklaşık 1 buçuk milyon, Yenimahalle’de ise 11 bin 80 öğrencinin katılacağı Lise Geçiş Sınavı (LGS) için seferber oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yenimahalle Belediyesi, 20 Haziran Cumartesi günü 2 oturum halinde yapılacak olan ve Türkiye genelinde yaklaşık 1 buçuk milyon, Yenimahalle’de ise 11 bin 80 öğrencinin katılacağı Lise Geçiş Sınavı ( LGS) için seferber oldu. Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan 51’i devlet okulu olmak üzere 97 okul dezenfekte edildi.

Yenimahalle Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan sınav telaşı bir yandan da koronavirüs endişesi yaşayan öğrenci ve veliler için fazla mesai yaptı. LGS sınavına saatler kala Yenimahalle’deki okulların tümünde dezenfeksiyon işlemleri tamamlandı. Sınav yapılacak 787 salon, 200 tek kişilik salon, koridorlar ve tuvaletlerin titizlikle temizlendiği okullarda hijyen sağlanırken belediye yetkilileri, 27-28 Haziran’da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde de ilçedeki tüm liselerde dezenfeksiyon işleminin yapılacağını açıkladı.

Başkan Yaşar sınava girecek gençlere başarı diledi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülkece zor günlerden geçiyoruz. Her ne olursa olsun birlik içinde gerek bireysel gerek toplumsal olarak elimiz taşın altına koyacak, birlikte mücadele edecek ve bu zor günleri de atlatacağız. Biz belediye olarak elimizden geleni ilk günden beri yapmaya çalışıyoruz. Şimdi de sınava girecek çocuklarımız için okullarımızı dezenfekte ettik. Sağlıklı bir toplum sağlıklı bir eğitimle yaratılır. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar sayesinde ülkemizi ileri noktalara taşıyabiliriz. Bu da ancak eğitimle olur. Bu sebeple elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sınava girecek tüm çocuklarımıza başarılar diliyor, gözlerinden öpüyorum” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'da LGS ve YKS sınavına girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz! mask
Ankara'da LGS ve YKS sınavına girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz!
Nikah işlemleri hız kazandı! Başkan Çetin çiftlerin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu mask
Nikah işlemleri hız kazandı! Başkan Çetin çiftlerin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu
Sincan Hayvanat Bahçesi’nde 7 yıl sonra bir ilk yaşandı! mask
Sincan Hayvanat Bahçesi’nde 7 yıl sonra bir ilk yaşandı!
Örnek davranış! Başkan Altınok'tan eğitim yuvalarına destek mask
Örnek davranış! Başkan Altınok'tan eğitim yuvalarına destek
Altındağ’a altın değerinde bir yatırım daha... Her yaşa hitap eden özel merkez yakında hizmette! mask
Altındağ’a altın değerinde bir yatırım daha... Her yaşa hitap eden özel merkez yakında hizmette!
Mamak Belediyesi, tedbirleri en süt seviyede tutuyor! Dezenfekte çalışmaları hız kesmiyor mask
Mamak Belediyesi, tedbirleri en süt seviyede tutuyor! Dezenfekte çalışmaları hız kesmiyor
Koronavirüs tedbirleri üst seviyede! Ağır tonajlı araçlara sıkı denetim mask
Koronavirüs tedbirleri üst seviyede! Ağır tonajlı araçlara sıkı denetim
Yenimahalle’de yaralar sarılıyor! Sel mağdurlarına yardım eli mask
Yenimahalle’de yaralar sarılıyor! Sel mağdurlarına yardım eli
Beypazarı Belediyesi'nin çalışmaları sürüyor! Ücretsiz eşya ve giysi yardımı devam ediyor mask
Beypazarı Belediyesi'nin çalışmaları sürüyor! Ücretsiz eşya ve giysi yardımı devam ediyor
Çankaya Belediyesi'nden sınavlar için korona hazırlığı mask
Çankaya Belediyesi'nden sınavlar için korona hazırlığı

18 Haz 2020 - 10:33 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Örnek davranış! Başkan Altınok'tan eğitim yuvalarına destek mask
Örnek davranış! Başkan Altınok'tan eğitim yuvalarına destek
Belediye ekiplerinden LGS mesaisi! Yenimahalle'de 97 okul sınav için hazır mask
Belediye ekiplerinden LGS mesaisi! Yenimahalle'de 97 okul sınav için hazır
Mamak Belediyesi, tedbirleri en süt seviyede tutuyor! Dezenfekte çalışmaları hız kesmiyor mask
Mamak Belediyesi, tedbirleri en süt seviyede tutuyor! Dezenfekte çalışmaları hız kesmiyor
BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Volkan Bozkır seçildi mask
BM 75. Genel Kurul Başkanlığına Volkan Bozkır seçildi
Yenimahalle’de yaralar sarılıyor! Sel mağdurlarına yardım eli mask
Yenimahalle’de yaralar sarılıyor! Sel mağdurlarına yardım eli
Beypazarı Belediyesi'nin çalışmaları sürüyor! Ücretsiz eşya ve giysi yardımı devam ediyor mask
Beypazarı Belediyesi'nin çalışmaları sürüyor! Ücretsiz eşya ve giysi yardımı devam ediyor
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem mask
Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza... mask
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza...
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı mask
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Virüse karşı koruyan kumaş üretildi mask
Virüse karşı koruyan kumaş üretildi
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı? mask
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı?
Otostop çekerek otomobile bindi! Başına gelmeyen kalmadı mask
Otostop çekerek otomobile bindi! Başına gelmeyen kalmadı

GALERİ

Korkutan yangın! 30 kişi dumandan etkilendi - Video Haber mask
Korkutan yangın! 30 kişi dumandan etkilendi - Video Haber
Trafikte böyle yolculuk görülmedi! Yürekler ağza geldi mask
Trafikte böyle yolculuk görülmedi! Yürekler ağza geldi
Suriyeliler Türk Lirası’na yöneliyor! Ekonomik yaptırım kararı, halkın bankalara akın etmesine neden oldu mask
Suriyeliler Türk Lirası’na yöneliyor! Ekonomik yaptırım kararı, halkın bankalara akın etmesine neden oldu
Kaplanın yüzünde kalan balları yalayan ayı görenleri hayrete düşürdü - Video Haber mask
Kaplanın yüzünde kalan balları yalayan ayı görenleri hayrete düşürdü - Video Haber
Maske takma zorunluluğuna uymayanlara ilk cezalar yazıldı - Video Haber mask
Maske takma zorunluluğuna uymayanlara ilk cezalar yazıldı - Video Haber
Maske kuralı sonrası İstanbul’da ilk sabah! Vatandaşların büyük çoğunluğu... - Video Haber mask
Maske kuralı sonrası İstanbul’da ilk sabah! Vatandaşların büyük çoğunluğu... - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL