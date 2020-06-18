Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor’a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maça yedek olarak başlayan Emre Belözoğlu, 24. dakikada yaşanan bir pozisyon sonrası hakem Cüneyt Çakır’a yaptığı itirazlar nedeniyle çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı. Ancak TFF’nin resmi sitesine girilen müsabaka bilgilerinde tecrübeli oyuncunun direkt kırmızı kartla cezalandırıldığı görülüyordu. İhlas Haber Ajansı’nın dün gündeme getirdiği haberin ardından TFF bu yanlışlığı düzeltti ve Belözoğlu’nun kart kaydını sarı-kırmızı olarak değiştirdi.
18 Haz 2020 - 11:05- Spor Güncelleme: 18 Haz 2020 - 11:11
TFF, Emre Belözoğlu yanlışını düzeltti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Emre Belözoğlu’nun Trabzonspor maçında çift sarı karttan kırmızı kart görmesine rağmen resmi sitede direkt kırmızı kart ile cezalandırıldığı şeklinde girilen bilgiyi değiştirdi ve sarı-kırmızı karta çevirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.