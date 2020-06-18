Tahiroglu: ''Tedbirlerimizi en üst düzeyde alıyoruz''

Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, pandemi günlerinde müsabakalarda görev alan herkese başarılar diledi.
Sedat Tahiroğlu mesajında, "Bu süreç kontrol altına alınsa bile tedbirleri elden bırakmayacağız. Futbolu yeni kuralına göre oynayalım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun koronavirüs salgını nedeniyle hazırladığı talimat kapsamında kalan maçlarımızı yoğun önlemler altında yapacağız. Sağlık Bakanlığımız ve devlet büyüklerimizin uyarılarını da dikkate almayı unutmayalım. Biz Keçiörengücü Kulübü olarak misafir takım için de ne gerekiyorsa tüm talimatları ve uyarıları harfiyen yerine getirirken, tedbirlerimizi de en üst düzeyde alıyoruz. Maçlarda görev alacak olan kişilerin salgından etkilenmeden tüm liglerin tamamlanmasını Yüce Allah'tan dilerim" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.