Ankara'da LGS ve YKS sınavına girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz!

Liselere Geçiş Sınavı’nın ( LGS) yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yapılacağı 27-28 Haziran tarihlerinde öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine EGO otobüsleri, ANKARAY ve Metro ücretsiz hizmet verecek. EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları, öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için sınav günleri tam kapasite çalışacak. Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri de otobüs durakları ve raylı sistemlerdeki istasyonlarda sınav öncesi toplam 250 bin ücretsiz maske dağıtacak.

Bu yıl lise ve üniversite sınavına girecek öğrenciler, sınav tarihlerinde EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak.

BAŞKENT’TE SINAV GÜNÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM

Başkent’te 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yapılacağı 27-28 Haziran tarihlerinde öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 8 Mayıs tarihinde aldığı karar doğrultusunda öğrenciler sınav giriş belgelerini göstererek EGO otobüsleri, ANKARAY ve Metro’yu ücretsiz kullanabilecek.

EGO SINAV GÜNLERİ TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK

EGO Genel Müdürlüğü, öğrencileri mağdur etmemek için LGS ve YKS sınavının yapılacağı tarihlerde Otobüs, Metro ve ANKARAY’da tam kapasite hizmet verecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) talebi doğrultusunda tüm hatlarda hafta içi servis saatleri uygulaması geçerli olacak. LGS sınavında birinci oturum sabah 09.30, ikinci oturum 11.30 olarak belirlenirken, YKS için iki gün boyunca sabah 10.15 ile öğleden sonra 15.45 saatlerinde toplu taşıma araçları öğrencilerin sınav yerlerine kolayca ulaşabilmeleri amacıyla tam kapasite çalışacak.

SINAV ÖNCESİ DURAK VE İSTASYONLARDA 250 BİN MASKE DAĞITILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, LGS sınavının yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine ücretsiz maske dağıtacak.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, 20 araç ve 40 personelle otobüs duraklarında 150 bin, ANKARAY ve Metro İstasyonlarında ise sınav öncesi 100 bin maske dağıtımı için hazır olacak.