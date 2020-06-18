Chelsea, Timo Werner transferini açıkladı

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea, Timo Werner transferini bitirdi. Resmi sitesinden 24 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağladığını duyuran Chelsea, golcü oyuncunun önümüzdeki ay sağlık kontrollerinden geçerek takıma katılacağını açıkladı. Transferinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Werner, “Chelsea’ye imza attığım için çok mutluyum, bu büyük kulübe katılmak benim için çok gurur verici. Leipzig’e de teşekkür etmek istiyorum. Sonsuza dek kalbimde olacaklar. Gelecek sezonu yeni takım arkadaşlarımla, yeni menajerimle ve elbette Chelsea taraftarları ile buluşmayı dört gözle bekliyorum. Bizi çok başarılı günler bekliyor” dedi.
Transferin maddi yönü ve süresi ile ilgili henüz resmi bir açılama yapılmazken, Werner Alman ekibi Leipzig’de bu sezon çıktığı 43 maçta 32 gol 13 de asist kaydetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.