Serbest piyasada altın fiyatları - 18 Haziran 2020

İstanbul Kapalıçarşı’da 382,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 383 liradan, 2 bin 523 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 544 liradan, 349 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 353 liradan, 2 bin 465 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 485 liradan, bin 233 liradan alınan Yarım Ziynet bin 243 liradan ve 616 liradan alınan Çeyrek Ziynet 621 liradan satılıyor.