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18 Haz 2020 - 13:20- Ekonomi G: 18 Haz 2020 - 13:27

Borsa ilk yarıda yükseldi 18 Haziran 2020

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,31 değer kazandı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 1,31 yükseldi. Endeks 1.450,62 puan artışla 112 bin 390 puan olurken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

18 Haz 2020 - 13:20 İHA İstanbul- Ekonomi

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