Beypazarı'nda vektörle mücadele sürüyor

Beypazarı Belediyesi, koronavirüs ile mücadele çalışmalarının yanı sıra toplum sağlığını tehdit eden vektör özelliği taşıyan haşeratlara karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte mevsimsel olarak oluşabilecek sivrisinek başta olmak üzere tüm uçkunlara karşı ilçenin her noktasında mücadele ediyor.

Ekipler gerçekleştirdikleri çalışmalarla park, yeşil alan, cadde kenarları ve kamu alanlarında bulunan ağaçlarla birlikte vektörlerin üreyebileceği her alanda ilaçlama işlemlerini yapıyor.