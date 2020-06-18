Beypazarı'nda vektörle mücadele sürüyor

Beypazarı Belediyesi, koronavirüs ile mücadele çalışmalarının yanı sıra toplum sağlığını tehdit eden vektör özelliği taşıyan haşeratlara karşı ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte mevsimsel olarak oluşabilecek sivrisinek başta olmak üzere tüm uçkunlara karşı ilçenin her noktasında mücadele ediyor.
Ekipler gerçekleştirdikleri çalışmalarla park, yeşil alan, cadde kenarları ve kamu alanlarında bulunan ağaçlarla birlikte vektörlerin üreyebileceği her alanda ilaçlama işlemlerini yapıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.