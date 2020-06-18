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18 Haz 2020 - 16:06- Asayiş G: 18 Haz 2020 - 16:11

Son Dakika: Hamile kadına saldıran baklavacı kardeşler hakkında karar

Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle yargılanan baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel, “hürriyeti tahdit” suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapse çarptırıldı.

Elif Duman
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Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle yargılanan baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel, “hürriyeti tahdit” suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapse çarptırıldı. Sanıklar hakkında “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” suçundan verilen 10 ay hapis cezası ise ertelendi.
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18 Haz 2020 - 16:06 İHA İstanbul- Asayiş

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