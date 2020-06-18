Tır, kamyon ve ağır tonajlı araçların park sorunu ortadan kalkıyor

Beypazarı'ndaki, tır, kamyon ve ağır tonajlı araçların yaşadığı park sorunu yapılan çalışmalarla ortadan kalkıyor.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen İlçe Trafik Güvenliği toplantısında, tüm kurumların ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, son günlerde ilçede yaşanan trafik sıkışıklığına ilişkin tır, kamyon, traktör gibi ağır tonajlı araçların kullanmasına uygun alanların tespiti yapılarak bu alanlara park yapılması adına ortaklaşa mutabakata varılarak ilçe trafik yoğunluğunun rahatlatılarak çözüme kavuşturulması görüşülerek karara bağlandı.
Alınan kararlar kapsamında Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçenin 6 farklı noktasında belirlenen 32.000 m2’lik alan düzenlenerek tır, kamyon ve ağır tonajlı araçların park yapması için düzenlenmeye başlandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.