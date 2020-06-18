Tır, kamyon ve ağır tonajlı araçların park sorunu ortadan kalkıyor

Beypazarı'ndaki, tır, kamyon ve ağır tonajlı araçların yaşadığı park sorunu yapılan çalışmalarla ortadan kalkıyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen İlçe Trafik Güvenliği toplantısında, tüm kurumların ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, son günlerde ilçede yaşanan trafik sıkışıklığına ilişkin tır, kamyon, traktör gibi ağır tonajlı araçların kullanmasına uygun alanların tespiti yapılarak bu alanlara park yapılması adına ortaklaşa mutabakata varılarak ilçe trafik yoğunluğunun rahatlatılarak çözüme kavuşturulması görüşülerek karara bağlandı.

Alınan kararlar kapsamında Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilçenin 6 farklı noktasında belirlenen 32.000 m2’lik alan düzenlenerek tır, kamyon ve ağır tonajlı araçların park yapması için düzenlenmeye başlandı.