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18 Haz 2020 - 18:55- Ekonomi

Borsa günü rekor işlem hacmiyle kapattı

Borsa, günü yüzde 1,40’lık yükseliş ve 20,3 milyar liralık rekor işlem hacmiyle tamamladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,40’lık yükselişle tamamladı. Endeks, 1.554,67 puanlık artışla 112 bin 494 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 20,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi de 0,62 değer kazandı.

(İHA)

18 Haz 2020 - 18:55 İHA İstanbul- Ekonomi

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