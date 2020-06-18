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18 Haz 2020 - 19:40- Spor

PFDK’dan Ozan Tufan’a 2, Adem Büyük’e 3 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, kırmızı kart gören Fenerbahçeli Ozan Tufan’a 2, Galatasaraylı Adem Büyük’e ise 3 maç ceza verdi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.
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PFDK’nın bugün yaptığı toplantı sonrası alınan kararlar şöyle:

“Yeni Malatyaspor Kulübü’nün, 13.06.2020 tarihinde oynanan Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor’un, 14.06.2020 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, sporcularının seremoni sonrası takım halinde fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor’un, müsabaka esnasında T alanda bulunması yasak olan kişilerin yedek kulübelerine yakın alanda bulunmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor görevlisi Timur Yeni’nin müsabaka esnasında T alanda bulunması yasak olan kişilerden olmasına rağmen yedek kulübelerine yakın alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray sporcusu Adem Büyük’ün, 14.06.2020 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Cezanın infazının çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken ilk müsabakayı takiben başlatılmasına,

Galatasaray’ın 14.06.2020 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, resmi internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Denizlispor Kulübü sporcusu Zeki Yavru’nun 15.06.2020 tarihinde oynanan Sivasspor - Denizlispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe sporcusu Ozan Tufan’ın 12.06.2020 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Kayserispor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe Başkanı Ali Yıldırım Koç’un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe İdarecisi Semih Özsoy’un, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 60 gün hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.”

(İHA)

18 Haz 2020 - 19:40 İHA İstanbul- Spor

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