18 Haz 2020 - 20:50- Sağlık

Türkiye’de korona virüsten 21 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 882 olduğunu açıkladı. Bugün 48 bin 412 test yapılırken, bin 304 yeni vaka tanısı konuldu, bin 382 kişi ise iyileşti.