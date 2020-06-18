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18 Haz 2020 - 20:50- Sağlık

Türkiye’de korona virüsten 21 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 882 olduğunu açıkladı. Bugün 48 bin 412 test yapılırken, bin 304 yeni vaka tanısı konuldu, bin 382 kişi ise iyileşti.
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(İHA)

18 Haz 2020 - 20:50 İHA Ankara- Sağlık

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