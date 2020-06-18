CEV EuroVolley 2021 Heyecanı Başlıyor

Erkeklerde Çek Cumhuriyeti, Estonya, Polonya ve Finlandiya; kadınlarda Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya’nın ev sahipliğini üstleneceği organizasyonun resmi logosu, 19 Haziran Cuma günü Türkiye saati ile 18.00’de, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından tanıtılacak.

CEV’in resmi Facebook sayfasında yayınlanacak ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar ile A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Cansu Özbay’ın canlı yayın konuğu olacağı etkinlikte; milli sporcular Avrupa Şampiyonası’na ait deneyimlerini ve beklentilerini anlatacak.

(İHA)