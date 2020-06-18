CEV EuroVolley 2021 Heyecanı Başlıyor

Erkeklerde Çek Cumhuriyeti, Estonya, Polonya ve Finlandiya; kadınlarda Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya’nın ev sahipliğini üstleneceği organizasyonun resmi logosu, 19 Haziran Cuma günü Türkiye saati ile 18.00’de, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından tanıtılacak.
CEV’in resmi Facebook sayfasında yayınlanacak ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar ile A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Cansu Özbay’ın canlı yayın konuğu olacağı etkinlikte; milli sporcular Avrupa Şampiyonası’na ait deneyimlerini ve beklentilerini anlatacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.