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19 Haz 2020 - 09:30- Ekonomi G: 19 Haz 2020 - 10:14

Serbest piyasada döviz fiyatları - 19 Haziran 2020

Dolar 6,8570 liradan, euro ise 7,6920 liradan güne başladı.
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İstanbul Kapalıçarışı’da 6,8550 liradan alınan dolar, 6,8570 liradan, 7,69 liradan alınan euro ise 7,6920 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 6,85 liradan, euro ise 7,69 liradan satılmıştı.

19 Haz 2020 - 09:30 İHA İstanbul- Ekonomi

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