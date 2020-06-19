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19 Haz 2020 - 09:31- Belediyeler G: 19 Haz 2020 - 09:33

Türkiye’de bir ilk! AŞTİ’ye “Otopark Elektronik Plaka Tanıma Sistemi” kuruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştıran hizmetleri bir bir uygulamaya geçiriyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilke daha imza atarak Ankara Şehirler Arası Otobüs İşletmesi’nin (AŞTİ) otopark giriş ve çıkış işlemlerini kolaylaştıran yeni bir otomasyon sistemini devreye soktu. Beklemelerin önüne geçecek olan “Otopark Elektronik Plaka Tanıma Sistemi” ile zaman tasarrufu da sağlanacak. AŞTİ otoparkında ücretsiz kalma süresi 45 dakika olarak belirlenirken, vatandaşlar temassız banka kartlarıyla da ödeme yapabilecek. AŞTİ otoparkından şehit ve gazi yakınları ile engelli vatandaşlar ücretsiz yararlanacak.

Türkiye’de bir ilke daha imza atan Büyükşehir Belediyesi, Ankara Şehirler Arası Otobüs İşletmesi’nin (AŞTİ) otopark giriş ve çıkış işlemlerini kolaylaştırmak için “Otopark Elektronik Plaka Tanıma Sistemi”ni hayata geçirdi.

İLKLERİN BAŞKENT’İ ANKARA

Normalleşme süreciyle birlikte yolcu yoğunluğunun arttığı AŞTİ’yi modern, konforlu ve güvenilir hale getirmek için yeni projeleri devreye sokan Büyükşehir Belediyesi, zaman kaybına ve yoğunluğa neden olan eski otopark sistemini devre dışı bıraktı.

Türkiye’de ilk kez bir terminale uygulanan “Otopark Elektronik Plaka Tanıma Sistemi”nin başladığı AŞTİ’de terminal giriş-çıkışlarında bulunan bariyerler ve bilet veren cihazlar kaldırıldı. Yeni otomasyon sistemi sayesinde araç beklemelerinin önüne geçileceğini ve işlemlerin otomatik olarak gerçekleştirileceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, yeni sistem hakkında şu bilgileri paylaştı:

“AŞTİ otoparkının işletmesini uzun bir hukuki sürecin sonunda BUGSAŞ yönetimine verdik. BUGSAŞ yönetimi Başkent’e yakışır bir teknoloji ile burayı çalıştıracak. Türkiye’de ilk defa bir otogarda plaka tanıma ile sistemli elektronik otopark giriş-çıkış uygulamasına başladık. Girişte araçlar hiç durmadan otoparka inecek. İşini bitiren vatandaşlar eğer 45 dakikayı doldurmamışsa ücretsiz beklemeden bariyer otomatik olarak kalkacak ve çıkış yapabilecek. 45 dakikayı geçmiş ise 1 saate kadar 7 TL, ondan sonra da her saat için 1 TL ilave ücret ödeyecek. Engelli vatandaşlarımız, gazi ve yakınları ile şehit ailelerimiz otoparkımızı ücretsiz kullanacak. AŞTİ’de bundan sonra çok şey değişecek. Mansur Yavaş belediyeciliği otogarın her yerinde etkisini gösterecek ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına, Başkentimize yakışır bir otogar hediye edeceğiz.”

SIRA BEKLEMEYE SON

Yeni otomasyon sisteminin devreye girmesiyle birlikte AŞTİ otoparkında sıra beklemek tarihe karışacak.

“Otopark Elektronik Plaka Tanıma Sistemi” ile otopark giriş ve çıkış işlemleri daha hızlanırken, çıkışta da park ücreti hesaplanması kolaylaşacak.

Plaka tanıma sistemi aynı zamanda otomatik olarak bilgi toplama ve etkin bir otopark yönetimi için gerekli mali ve istatiksel bilgilerin kaydedilmesine ve raporlanmasına da imkan verecek.

AŞTİ otoparkında ücretsiz kalma süresi 45 dakika olarak belirlenirken, girişte plaka tanıma sistemine göre bu süreyi dolduran araçlar için otopark çıkışında ücretlendirme otomatik olarak yapılacak. Kısa süreli otoparka giriş yapan ve abonelik otomasyonuna kayıtlı olan araçlar için bariyerler otomatik olarak açılacak.

TEMASSIZ BANKA KARTIYLA ÖDEME YAPILABİLECEK

Otopark ücreti için nakit ödeme seçeneğinin dışında vatandaşlar temassız banka kartlarıyla da ödeme yapabilecek.

Elektronik okuyucu sisteminde ayrıca otoparka giriş yapan şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile engelli vatandaşlardan ücret alınmayacak.
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19 Haz 2020 - 09:31 Ankara- Belediyeler

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