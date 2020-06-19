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19 Haz 2020 - 09:54- Belediyeler G: 19 Haz 2020 - 09:56

Ankara Büyükşehir Belediyesi yargı mensuplarını da unutmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te halk sağlığını korumaya yönelik tedbirleri alarak çalışmalarını sürdürüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, yargı mensuplarını da unutmadı. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle 3 aydır kapalı olan Ankara Sıhhiye Merkez Adliyesi ve Dışkapı Adliyesi Ek Hizmet Binası önünde avukat, adliye personeli ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te halk sağlığını korumaya yönelik tedbirleri alarak çalışmalarını sürdürüyor.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, koronavirüs salgını sürecinde 3 aydır kapalı olan ve yeniden hizmet vermeye başlayan Ankara Sıhhiye Merkez Adliyesi ve Dışkapı Adliyesi Ek Hizmet Binası’nda avukat, adliye personeli ve vatandaşlara maske dağıttı.

ON BİNLERCE MASKE DAĞITILDI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ile iş yerlerine yönelik maske dağıtımı devam ederken, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu adliye binaları da unutulmadı.

Büyükşehir ekipleri tarafından Sıhhıye ve Dışkapı Adliyesi önünde sosyal mesafe kurallarına uyularak ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirildi.

ANKARA BAROSU’NDAN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Ankara Barosu Genel Sekteri Avukat Kemal Koranel Başkan Yavaş’ı ziyaretinde Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinden dolayı teşekkür ederken, maske dağıtımına katılan Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal da şöyle konuştu:

“Covid-19 salgını ile Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla mücadele etmeye devam ediyoruz. Kendi ürettiğimiz maskeleri vatandaşlara her platformda dağıtıyoruz. Bir süredir adli ve idari personele haftalık 20 bin maske dağıtmayı sürdürüyoruz. Günlük olarak adliyeye gelen vatandaşlarımıza ise 15 bin maske dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Daha önce de adliye binasındaki odalara 200 adet el dezenfektanı dağıttık. Çalışmalarımız devam edecek ve bu salgını hep beraber yeneceğiz.”

HİJYEN DESTEĞİNDEN VATANDAŞLAR MEMNUN

Vatandaşlar koronavirüs salgınının başladığı günden bugüne kadar almış olduğu tedbirlerin yanı sıra maske, dezenfektan ve kolonya hizmeti ile hijyen desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Serkan Yılmaz: “Mansur Başkan yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Ankara’ya örnek olan ve her yönden bizim takdirimizi kazanan bir başkan.”

-Mehmet Can: “Büyükşehir Belediyesinin maske dağıtımı gerçekten güzel bir uygulama. Mansur Başkan zaten çok iyi çalışıyor, Allah bozmasın. Halkını düşünüyor ve onlar için çalışıyor.”

-Hidayet Gökçe: “Belediyemizin bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetleri beğeniyoruz. Bize her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyoruz.”

-Zekine Sayılır: “Binamız dezenfekte edildi. İlgi ve alakalarından dolayı Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum.”
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19 Haz 2020 - 09:54 Ankara- Belediyeler

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