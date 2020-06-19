Elazığ’da 20 yaşındaki kızını öldüren cani baba da öldü!

Olay, önceki gün merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27-28 Haziran’da yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı için Diyarbakır’dan Elazığ’daki ağabeyinin evine giden 20 yaşındaki Merve, yengesi ve yeğeniyle bulunduğu sırada 63 yaşındaki baba Mikail Konukoğlu’da geldi. Eşiyle boşanan baba ile kızı arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada baba tabanca ile kızını öldürdü, ardından kendini yaraladı. Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan baba Konukoğlu’da gece yarısı hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden babanın cenazesi şehir hastanesinden alınarak, öldürdüğü kızının naaşı bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna getirildi. Hastanede yapılacak otopsi sonrası baba ile kızın cenazelerinin toprağa verileceği öğrenildi.
Baba Konukoğlu’nun 6 ay önce gittiği merkeze bağlı Elmapınarı köyünde mezarlıkta mezar kazdığı ortaya çıkmıştı. Baba ve kızının henüz nerede toprağa verileceğinin belli olmadığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.