Haberler Ankara Haberler Ankara
19 Haz 2020 - 11:34- Belediyeler G: 19 Haz 2020 - 11:35

Pursaklar'da okullar sınava hazır hale getirildi

Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde Pursaklar'da sınav yapılacak okullar dezenfekte edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Liselere Giriş Sınavı ( LGS) öncesinde Pursaklar'da sınav yapılacak okullar dezenfekte edildi.

Koronavirüsle mücadele döneminde uygulanacak olan LGS sınavı öncesinde Pursaklar Belediyesi harekete geçti.

Pandemi tedbirleri kapsamında düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmalara ilave olarak LGS sınavı öncesinde öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla elle temas edebilecekleri sıralar, kapı kolları, masa, sandalyelerin yanı sıra, koridorlar, lavabolar ve okul bahçesi belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Hem öğrenci ve görevlilerin sağlığını korumak hem de velilerin hijyen konusundaki endişelerini azaltmak için Pursaklar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarıyla okullar sınava hazır hale getirildi.

"Bizim İçin Çocuklarımızın Sağlığı Her Şeyden Önemli" 

Öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınava girmeleri için yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Sınav gününün en iyi şekilde geçmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Öğrencilerimizin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınava girmeleri için tüm okullarımızda dezenfektan çalışmalarımızı tamamladık. Pursaklar Belediyesi olarak üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Bizim için çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sincan Belediyesi okulları dezenfekte ederek sınava girecek öğrenciler için hazırladı mask
Sincan Belediyesi okulları dezenfekte ederek sınava girecek öğrenciler için hazırladı
Keçiören Belediyesi LGS öncesinde 81 okulda 3 bin 321 dersliği dezenfekte etti mask
Keçiören Belediyesi LGS öncesinde 81 okulda 3 bin 321 dersliği dezenfekte etti
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor! mask
Başkan Ayık müjdeyi verdi! Akyurt yeni hastanesine kavuşuyor!
Çankaya' ya ikinci yüzme havuzu! Eylül'de hizmete açılıyor! mask
Çankaya' ya ikinci yüzme havuzu! Eylül'de hizmete açılıyor!
Başkan Altınok LGS öncesi öğrencilerle bir araya geldi! Pasta keserek motive etti mask
Başkan Altınok LGS öncesi öğrencilerle bir araya geldi! Pasta keserek motive etti
Yenimahalle bir ilke daha imza attı! Personelden örnek üretim mask
Yenimahalle bir ilke daha imza attı! Personelden örnek üretim
Başkan Demirel: "Kime ait olursa olsun boş bırakmıyoruz'' mask
Başkan Demirel: "Kime ait olursa olsun boş bırakmıyoruz''
Ankara Büyükşehir Belediyesi yargı mensuplarını da unutmadı mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi yargı mensuplarını da unutmadı
Türkiye’de bir ilk! AŞTİ’ye “Otopark Elektronik Plaka Tanıma Sistemi” kuruldu mask
Türkiye’de bir ilk! AŞTİ’ye “Otopark Elektronik Plaka Tanıma Sistemi” kuruldu
Takım 1. Lige çıktı! Mamak hedef yükseltti! mask
Takım 1. Lige çıktı! Mamak hedef yükseltti!

19 Haz 2020 - 11:34 Ankara/ Pursaklar- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Takım 1. Lige çıktı! Mamak hedef yükseltti! mask
Takım 1. Lige çıktı! Mamak hedef yükseltti!
Altındağ'da hastanelere rengarenk destek! mask
Altındağ'da hastanelere rengarenk destek!
Tır, kamyon ve ağır tonajlı araçların park sorunu ortadan kalkıyor mask
Tır, kamyon ve ağır tonajlı araçların park sorunu ortadan kalkıyor
Beypazarı'nda vektörle mücadele sürüyor mask
Beypazarı'nda vektörle mücadele sürüyor
Ankara'da LGS ve YKS sınavına girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz! mask
Ankara'da LGS ve YKS sınavına girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz!
Nikah işlemleri hız kazandı! Başkan Çetin çiftlerin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu mask
Nikah işlemleri hız kazandı! Başkan Çetin çiftlerin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem mask
Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza... mask
Ankara'da maske takmak zorunlu oldu! Maske Takmayanlara Ceza...
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı mask
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet... mask
Merve Kotan katilinin cezası belli oldu! 2 kez ağırlaştırılmış müebbet...
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı? mask
Ankara'da Günlük Vaka Sayısı Açıklandı:177 kişi! Ankara'da Maske Zorunlu Olacak Mı?
Otostop çekerek otomobile bindi! Başına gelmeyen kalmadı mask
Otostop çekerek otomobile bindi! Başına gelmeyen kalmadı

GALERİ

FETÖ’ye droneli operasyon: 5 gözaltı - Video Haber mask
FETÖ’ye droneli operasyon: 5 gözaltı - Video Haber
Yunan Sahil Güvenlik botları mültecilerileri ölüme terk etti! - Video Haber mask
Yunan Sahil Güvenlik botları mültecilerileri ölüme terk etti! - Video Haber
TEM’de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı - Video Haber mask
TEM’de işçi servisi midibüsü devrildi: 10 yaralı - Video Haber
Hamile kadına dehşet yaşatmışlardı! Baklavacı kardeşlerin cezası belli oldu... mask
Hamile kadına dehşet yaşatmışlardı! Baklavacı kardeşlerin cezası belli oldu...
Bingöl'de depremin yaraları sarılmaya devam ediyor! Tedbir amaçlı çadırlar kuruldu! mask
Bingöl'de depremin yaraları sarılmaya devam ediyor! Tedbir amaçlı çadırlar kuruldu!
Sağlık merkezine yanıcı maddeli saldırı! 3 kişi panikle camdan atladı - Video Haber mask
Sağlık merkezine yanıcı maddeli saldırı! 3 kişi panikle camdan atladı - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL