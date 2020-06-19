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19 Haz 2020 - 11:40- Ekonomi G: 19 Haz 2020 - 12:31

“1 milyar 469 milyon 303 bin tl destek ödemesi hesaplara yatırılıyor”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler desteği ve Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kapsamında üreticilere bugün 18.00’den sonra toplamda 1 milyar 469 milyon 303 bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklamasında şu detayları da paylaştı.

“Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 50 bin 629 üreticimize 1 milyar 434 milyon lira ödeyeceğiz. Tarımsal Sulama Elektrik Desteği kapsamında ise 35 milyon 303 bin lirayı üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız” diyen Bakan Pakdemirli, toplamda ödenecek 1 milyar 469 milyon 303 bin liranın, TC kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerimizin hesabına aktarılacağını da belirtti.

Bakan Pakdemirli, 2020 yılı başından bu yana ödenen destek miktarını da açıkladı: “Böylece 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödenen toplam destekleme tutarı 15,2 milyar TL’ye ulaşarak; 22 milyar TL Tarımsal Destekleme Bütçesinin yüzde 69,5’lik kısmı ödenmiş olacak”.

19 Haz 2020 - 11:40 İHA Ankara- Ekonomi

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