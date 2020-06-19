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19 Haz 2020 - 12:54- Sağlık G: 19 Haz 2020 - 13:48

“Antikor testi ile Covid-19 bağışıklığınızı öğrenebilirsiniz”

Klinik Biyokimya Uzmanı, Uzm. Dr. Selda Can Arkaya, içinde bulunduğumuz yeni normal döneminde insanların Covid-19’a yakalanma endişesinin yanında “Acaba ben Covid-19 atlattım mı? Bağışıklığım ne durumda?” gibi endişeler taşımaya başladıklarını söyleyerek, yaptıracakları Antikor Testi ile bu sorularına yanıt bulabileceklerini belirtti.
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Medicana Çamlıca Hastanesi Merkez Laboratuvar Sorumlusu, Klinik Biyokimya Uzmanı, Uzm. Dr. Selda Can Arkaya Covid-19 Antikor Testi ile kişiye hastalığı geçirip geçirmediğini yüzde 99 güvenilirlikle söyleyebildiklerini belirterek, “Global olarak Bağışıklık Pasaportu olarak adlandırılmaya başlayan Covid-19 Antikor Testi için bireysel olarak bize başvuran hastalarımızın yanı sıra normal hayata dönüş için hazırlık yapan bankalar, büyük fabrikalar, sanayi kuruluşları gibi çok fazla sayıda insan çalıştıran kurumlarda bu testin sonucuna göre planlama yapmak istiyorlar” dedi ve konu hakkında bilgi verdi.

Antikor nedir?

UZM. DR. SELDA CAN ARKAYA ŞUNLARI SÖYLEDİ:

“Temel olarak hangi virüs olursa olsun vücuda girdiğinde kendini bir hücreye bağlar ve burada kendini kopyalayıp çoğalmaya başlar. Bir şeylerin yanlış gitmeye başladığını fark eden hücre sorun sinyali göndermeye başlar ve bu sinyalle birlikte vücut virüse karşı bağışıklık sistemini çalıştırmaya başlar. Bu aşamada insan ve hayvan gibi çok hücreli organizmaların bağışıklık sistemleri kendilerine ait olmayan organik yapılara karşı glikoprotein yapıda bileşikler üretirler. Bu bileşikler “antikor” olarak adlandırılır. Bağışıklık sistemimiz bu antikorlar sayesinde virüs, bakteri vb. yabancı mikroorganizmaları tanır ve zarar verici etkilerine karşı vücudumuzun sağlığını korur. Kişilerin vücut kan ve dokularında bulunan antikorları tıbbi tahlil laboratuvarlarında tespit ederek tanı ve takiplerinde yaygın olarak kullanırız.

COVİD-19 ANTİKOR TESTİ NEDİR? VE KİMLER YAPTIRABİLİR?

Pek çok hastalıkta olduğu gibi artık Covid-19 geçirip geçirmediğimizi kanda bakılacak Antikor Testi ile tespit edebiliyoruz. Şu an bu testi isteyen herkes yaptırabilir. Bunun için damardan alınacak bir tüp kan örneği yeterli oluyor. Testin yüzde 99 güvenilirlikte sonucu hastaya kısa sürede bu hastalığı geçirip geçirmediği hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor.

Antikor testi için önemli bir noktayı belirtmek isterim. Bu test bir antijen testi değildir. Antijen testi kişinin aktif hastalığını, akut enfeksiyonunun varlığını tanımlayan testtir. Antikor testi ise kişinin daha önce enfeksiyon geçirip geçirmediğini ve aynı zamanda virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığını bize söyler.

Virüs ile karşılaşmış, hastalık belirtileri göstermiş kişilerin bu belirtilerden ortalama 14 gün kadar sonra test yaptırması öneriyoruz. Fakat hastalığı asemptomatik yani bulgu vermeden geçirmiş kişilerin bu testi yaptırması daha değerli. Çünkü Covid-19 hastalığını toplumda belirtisiz geçirenlerin belirti vererek geçiren ve tedavi olanlara oranla fazla olduğu herkes tarafından biliniyor.

Bir diğer yandan Antikor Testi ile kişi, Covid-19 tedavisinde uygun koşullarda sevdikleri ya da ağır tablo gösteren hastalar için plazma bağışçısı olup olamayacaklarını öğrenebiliyorlar. Normalleşme sürecinde Covid-19 pandemisinde hastalığı geçirip geçirmediğimizi öğrenmek, kendinize ve sevdiklerinize karşı bu süreçte hangi düzeyde ne gibi korunma önlemleri almanız gerektiği açısından çok fayda sağlayacağını biliyoruz.”
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19 Haz 2020 - 12:54 İHA İstanbul- Sağlık

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