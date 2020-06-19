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19 Haz 2020 - 14:27- Belediyeler G: 19 Haz 2020 - 14:28

Türkiye'de ilk! E-dersane'yle gençler sınava hazır!

Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği ‘Gölbaşı Online Eğitim Platformu Projesi’ ve ‘Dijital Soru Bankası Projesi’ ile gençleri sınavlara hazırlıyor.

Elif Duman
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Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği ‘Gölbaşı Online Eğitim Platformu Projesi’ ve ‘Dijital Soru Bankası Projesi’ ile gençleri sınavlara hazırlıyor.

Gençlere yönelik hayata geçirdikleri projeler ile eğitime katkı sağlayan Gölbaşı Belediyesi online eğitim platformu projesi ve dijital soru bankası projesi ile online eğitim sistemine geçti. “Nitelikli eğitimleri, günümüz teknolojilerinin kullanıldığı modern bir teknik alt yapı ile sanal ortamda vatandaşlara ulaştırarak, vatandaşların girişimcilik ve kişisel gelişim kapasitelerini, iletişim teknolojilerinin desteğiyle artırmayı hedeflediğimiz ve önceliği kadınlarımıza verdiğimiz Gölbaşı Online Eğitim Platformu Projesi’ni hayata geçirdik” açıklamasında bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Aynı zamanda hayata geçirdiğimiz Gölbaşı Belediyesi Dijital Soru Bankası Projemiz de gençlerden büyük beğeni topladı. Lise son sınıf öğrencilerine, üniversiteye hazırlık çalışmalarında destek olsun diye önemli bir projenin hazırlıklarına başladık. 130.000 sorunun yer aldığı online üniversiteye hazırlık modülü yani e-soru bankası ile gençlerimizi sınav sürecine hazırladık. Eğitime yaptığımız katkılarımız devam edecek” dedi.
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19 Haz 2020 - 14:27 Ankara/ Gölbaşi- Belediyeler

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