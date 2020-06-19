Mayıs ayında magazin dünyasında öne çıkan olaylar!

Medya Takip Merkezi (MTM), magazin ve sanat dünyasının Mayıs ayı medya raporunu açıkladı. Raporda, magazin ve sanat camiasında ay boyunca gündemi oluşturan gelişmeler ve en çok konuşulan ünlü isimler belirlendi. İşte MTM’nin, Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlamış olduğu araştırmasının detayları…

Mayıs ayında magazin ve sanat camiasında da birbirinden önemli gelişmeler yaşandı. Acun Ilıcalı yaptığı rekor denemesi ile gündeme gelirken, Ebru Şallı’nın talebi yürekleri yaktı. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ise canlı yayında yaptığı konuşmalarla olay yarattı.

Acun’dan dünya rekoru

Aşk ve iş hayatı ile aylardır medya gündeminin zirvesinde yer alan Acun Ilıcalı, bu defa da dünya rekoru ile gündemdeydi. Acun Ilıcalı, Survivor 2020 yarışmacıları ile birlikte Instagram’dan canlı yayın yaparak 2 milyon olan izlenme rekorunu geçmeye çalıştı. Daha önce de Gönüllüler ile 1 milyon izlenmeyi gören medya patronu, Instagram hikâyesinde izlenmede dünya rekoru kırmayı planladıklarını duyurdu. Hem TV8'den hem de Instagram'dan canlı yayınlanan bu rekor denemesi 5 dakika içinde 3 milyon izleyiciye ulaştı. Sadece 5 dakika içerisinde dünya rekorunu kıran Acun Ilıcalı, 25 bin 113 haber ile Mayıs ayı magazin gündeminin de en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

Ersin Korkut’a acı haber

Aylardır Survivor macerasında mücadele veren oyuncu Ersin Korkut, yarışma boyunca köpeği Mes’e bağlılığı ve özlemiyle gündeme gelirken, Mes’in ani ölümü ise Survivor ekibi tarafından Korkut’a verilemedi. Yaşadığı sakatlık nedeni ile geçtiğimiz ay yarışmaya veda eden Ersin Korkut, acı haberi öğrendi. Haberi duyunca yıkılan Korkut, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak taziye mesajı gönderenlere teşekkür etti. Korkut, arkadaşlarının kendisi için bir köpek sahiplendiğini ve o köpeğin İstanbul'da kendisini beklediğini duyurdu. Survivor Ersin ayrıca, takipçilerine “Yeni dostumun adı ne olsun?” sorusunu da yöneltti. MTM’nin raporuna göre Mayıs ayı boyunca medyada 5 bin 791 haberde yer alan Ersin Korkut, Mayıs ayının en popüler ikinci ismi oldu.

Güzel oyuncu eski sevgilisine benzetildi

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile gündemden düşmeyen ve evlilik yolunda ilerleyen bir ilişkisi olduğu yazılıp çizilen Serenay Sarıkaya, Mayıs ayında da medyanın gündemindeydi. “Acıların kadını” olarak da bilinen Bergen’in hayatını anlatan bir filmde Bergen’i canlandıracak olan Sarıkaya, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalarla ve konuşma tarzıyla çok konuşuldu. Güzel oyuncu Instagram’da canlı yayında soruları yanıtlarken, sürekli duraksaması ve eee’leyerek konuşması ile eski sevgilisi Kerem Bursin’e benzetildi. Bazıları Serenay Sarıkaya’nın bu hareketi eski sevgilisi Kerem Bursin’i tiye almak için yaptığını söylerken, kimileri ise üzüm üzüme baka baka kararır yorumunda bulundu. Gündemdeki yerini koruyarak Mayıs ayında da medyada toplam 5 bin 76 haberde adından bahsettiren Serenay Sarıkaya listenin üçüncü sırasında yerini aldı.

Talebi yürekleri yaktı

2 yıldır Mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybeden10 yaşındaki oğlu Pars Tan’ı Nisan ayında toprağa veren Ebru Şallı, yürek yakan talebiyle gündemdeydi. “Ponçik” dediği oğlu olmadan ilk bayramını geçirecek olan Şallı sokağa çıkma yasağından dolayı evladını kabri başında ziyaret edebilmek için izin başvurusunda bulundu. Ramazan Bayramı'nda oğlunu mezarı başında ziyaret eden Şallı, sosyal medya hesabından da duygulandıran bir paylaşımda bulundu. “Melek bahçemden de mutlu bayramlar" ifadelerini kullanan acılı anne, ay boyunca 4 bin 523 haberde yer aldı.