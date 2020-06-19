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19 Haz 2020 - 16:01- Ekonomi G: 19 Haz 2020 - 16:31

Müjde! Turistik restoran ve kafeterya işletmelerine destek kredisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli olarak faaliyet gösteren restoran ve kafeterya işletmelere 20 milyon liraya kadar 6 aya kadar ödemesiz, toplam azami 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 7,5 faizli kredi imkanı sağlanacak.
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Ziraat Bankası, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli olarak faaliyet gösteren restoran ve kafeterya işletmeleri için Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı bir ‘ Destek Kredisi’ ürünü hayata geçirdi.

Buna göre, bakanlık tarafından verilen belgeye sahip olan ve bankanın üye işyeri statüsündeki işletmeler; ana faaliyet konusu ile direkt ilişkilendirilebilecek harcamalarının karşılanmasını amaçlayan 6 aya kadar ödemesiz, toplam azami 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı krediden cirolarına bağlı olarak değişen tutarlarda faydalanabilecek.

Cirosu 3 milyon liraya kadar olan işletmeler, azami olarak 1 milyon lira, cirosu 3 ila 25 milyon liraya kadar olanlar 5 milyon lira, cirosu 25 ila 125 milyon lira olan işletmeler 12,5 milyon lira, 125 milyon lira ve üzeri ciroysa sahip işletmeler ise yine azami olarak 20 milyon lira kredi kullanabilecek. Uygulama Pazartesi gününden itibaren hayata geçecek.

19 Haz 2020 - 16:01 İHA İstanbul- Ekonomi

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