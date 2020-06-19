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19 Haz 2020 - 16:27- Siyaset G: 19 Haz 2020 - 16:30

Meclis Başkanı Şentop, MHP Genel Merkezinde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşme için MHP Genel Merkezine geldi.
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TBMM Başkanı Şentop, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşme için Balgat’ta bulunan MHP Genel Merkezine giriş yaptı. Şentop’u Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya karşıladı.
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19 Haz 2020 - 16:27 İHA Ankara- Siyaset

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