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19 Haz 2020 - 18:56- Spor

Galatasaray Yönetim Kurulu’nda görev değişikliği

Galatasaray Yönetim Kurulu’nda değişikliğe gidildi. Basketbol şubesi sorumluluğuna Dorukhan Acar, İlber Aydemir ve Oytun Özer atandı.
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Sarı-kırmızılı kulüp basketbol şubesinde değişikliğe gitti. Galatasaray’ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "19.06.2020 tarihi itibariyle Galatasaray Spor Kulübü Basketbol Şubesi sorumluluğuna Sn. Dorukhan Acar, Sn. İlber Aydemir ve Sn. Oytun Özer atanmıştır. Basketbol Şubemize bugüne kadar verdikleri emek ve hizmetlerinden dolayı Sn. Ömer Cansever, Sn. Mahmut Recevik ve Sn. Erol Özmandıracı’ya teşekkür ederiz" denildi.

(İHA)

19 Haz 2020 - 18:56 İHA İstanbul- Spor

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