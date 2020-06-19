Sarı-kırmızılı kulüp basketbol şubesinde değişikliğe gitti. Galatasaray’ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "19.06.2020 tarihi itibariyle Galatasaray Spor Kulübü Basketbol Şubesi sorumluluğuna Sn. Dorukhan Acar, Sn. İlber Aydemir ve Sn. Oytun Özer atanmıştır. Basketbol Şubemize bugüne kadar verdikleri emek ve hizmetlerinden dolayı Sn. Ömer Cansever, Sn. Mahmut Recevik ve Sn. Erol Özmandıracı’ya teşekkür ederiz" denildi.
19 Haz 2020 - 18:56- Spor
Galatasaray Yönetim Kurulu’nda görev değişikliği
Galatasaray Yönetim Kurulu’nda değişikliğe gidildi. Basketbol şubesi sorumluluğuna Dorukhan Acar, İlber Aydemir ve Oytun Özer atandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.