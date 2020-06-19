20 Haziran 2020 Cumartesi günü bütün sınav merkezlerinde imtihanlar Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak. Korona virüs salgını sebebiyle bu yıl ki sınav için önemli tedbirler alındı. Maske, sosyal mesafe ve hijyen konusu ön planda tutuluyor. İmtihana girecek öğrenciler 09:00 itibariyle içeriye alınacak. Öğrenciler okullara maske ile gelecek. Okula girişle birlikte önce geldikleri maskeler alınacak yerine yenisi verilecek ardından girişte bulunan dezenfektan ile ellerini yerde bulunan halıda ise ayaklarını dezenfekte edip öyle içeriye alınacak. Öğrenciler e-okul sistemi üzerinde girecekleri sınav salonunu öğrenebilecek, ayrıca okullun giriş kapılarına listeler asıldı. Sosyal mesafenin korunması için tek kişilik sıralarda sınava girecek.
19 Haz 2020 - 19:25- Eğitim
Okullarda LGS hazırlıkları tamamlandı
Liselere Giriş Sınavı için okullarda hazırlıklar tamamlandı.
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.