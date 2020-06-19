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19 Haz 2020 - 20:11- Sağlık G: 19 Haz 2020 - 20:27

"Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 905 olduğunu açıkladı.
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 905’ye yükseldi. Bugün toplam 41 bin 316 test yapılırken, bin 214 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 185 bin 245 oldu. Bugünkü bin 494 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 157 bin 516’e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 310, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 769 olduğu açıklandı.

“ÜLKE GENELİNDE YENİ VAKA SAYISI AZALMAYA DEVAM EDİYOR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “ İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor” dedi.

19 Haz 2020 - 20:11 İHA Ankara- Sağlık

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