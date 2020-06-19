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19 Haz 2020 - 22:45- Siyaset G: 19 Haz 2020 - 22:52

İstanbul Barosu Ankara'ya Sembolik Yürüdü!

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun barolarla ilgili yasa değişikliğin geri çekilmesi için Ankara’ya yürümeye başladı. Basın açıklamasında ve sembolik yürüyüş boyunca güvenlik önlemleri aldı. Sosyal mesafeye dikkat edilen yürüyüş bir müddet sonra sona erdi.
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Barolar ve meslek örgütlerinin seçim sisteminde değişiklik yapılması protesto eden baro başkanları, bulundukları illerden Ankara’ya “Savunma Yürüyüşü” başlattı.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Yaklaşık bir ay önce Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir açıklamayla avukatlık yasasının bazı hükümlerinin değiştirileceği, özellikle baroların seçimine ilişkin yeni hükümler getirileceği açıkça ilan edilmişti. O günden sonra sürekli tartışma aşamalarına geçildi. Türkiye’de ilk kez 80 Baro bu değişikliklere karşı olduklarını, mesleğimizin çok ciddi ve başka sorunlarının olduğu dolayısıyla bu teklifin geri çekilmesini gerektiğini, teklif geri çekildikten sonra müzakere edebileceğini, başka konularda dahil olarak yeni bir avukatlık yasası hazırlanabilirse bu konuya da katkı verebileceğini aksi takdirde eylemlilik süreceğini belirtmek istiyoruz. Türkiye Baroları olarak zor bir araya geliyoruz bu kadar uyarılarımız ve ihbarlarımız karşısında başka bir seçeneğimiz kalmamıştır. Tüm Barolar dün aynı saatte yaptıkları açıklamayla eylemlilik sürecini başlatmışlardı. Bugün de bu sürecin ilk parçası olan yürüyüşe geçiyoruz. Tüm Türkiye’de Baro başkanları bu saatte Ankara’ya yürümeye başladılar. Bu eylemliliği ilan ettiğimiz çerçevede de her gün biraz daha artırarak devam edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan, polis ekipleri basın açıklamasında ve sembolik yürüyüş boyunca güvenlik önlemleri aldı. Sosyal mesafeye dikkat edilen yürüyüş bir müddet sonra sona erdi.

19 Haz 2020 - 22:45 İHA İstanbul- Siyaset

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